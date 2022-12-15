Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели спасли жизнь утке. Птица попала в ледяную ловушку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Орловской области, инцидент произошел сегодня утром. Неравнодушная орловчанка заметила в районе подвесного моста неподвижную птицу, которая вмерзла в лед и не могла улететь. Женщина позвонила спасателям.

Спустя несколько минут к месту прибыли спасатели ПСО «Водный» областной поисково-спасательной службы Александр Николаев, Александр Белокобыльский и старший инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области Дмитрий Колганов.

- Спасатель Александр Николаев, надев специальный гидрокостюм выдвинулся на лёд, а его коллега и инспектор ГИМС с помощью спасательной веревки страховали товарища на берегу. Спасательная операция длилась не больше 10 минут, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После спасения утку передали сотрудникам Детского парка.