В Орле наградили бойцов радиотехнических войск

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня, 15 декабря, в Орловском городском центре культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию части № 03013 и Дню радиотехнических войск России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Церемония началась с выноса флага Российской Федерации и Боевого знамени войсковой части военнослужащими 336-го радиотехнического полка. Затем бойцов и ветеранов войсковой части № 03013 поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- В связи с проведением специальной военной операции на Украине ваша войсковая часть решает сложнейшие задачи по обеспечению безопасности воздушных рубежей Родины. Гарантия их безусловного выполнения – высокая выучка личного состава при использовании возможностей современных систем вооружений, бдительное несение боевого дежурства, верность военной присяге. По согласованию с командованием мы оказываем практическую помощь тем, кто сейчас на боевом посту. Уверен, это взаимодействие и дальше будет активно развиваться», – сказал Андрей Клычков.

По словам начальника Орловского территориального гарнизона, командира 336-ого радиотехнического полка Олега Ильюхина, боевые расчеты полка с первого дня принимают участие в СВО. За этот период военнослужащие обнаружили тысячи пусков реактивных снарядов РСЗО, сотни оперативно-тактических ракет, десятки беспилотных летательных аппаратов и самолетов противника. Большинство из них были сбиты.

В ходе торжественной церемонии ряду военнослужащих 336-ого радиотехнического полка вручили почетные грамоты и благодарностей губернатора Орловской области, награды администрации города Орла, областного и городского Советов народных депутатов, а также Орловской митрополии.

Завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов Орловского городского центра культуры.