В Орле оштрафовали подрядчика за срыв сроков работ по благоустройству территории у КДЦ «Металлург»

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле оштрафовали подрядчика за срыв сроков работ по благоустройству территории возле КДЦ «Металлург». За неисполнение контракта должностное лицо заплатит более двух миллионов рублей.

О результатах проведенной проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок сообщает прокуратура Орловской области.

Муниципальный контракт на благоустройство прилегающей территории к КДЦ «Металлург» был заключен между УКХ города Орла и филиалом ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы по документу подрядчик должен был завершить до середины августа этого года. Но в срок объект сдан не был.

В отношении руководителя подрядной организации прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Суд рассмотрел дело и назначил недобросовесному подрядчику более двух миллионов штрафа. Судебное постановление еще не вступило в законную силу.