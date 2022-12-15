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В Орловской области увеличат количество работников горячей линии 122 на период эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.

По словам главы региона, в области складывается непростая ситуация по гриппу и ОРВИ. Школы постепенно закрываются на карантин, учащихся переводят на дистанционный формат обучения.

- Сейчас предпринимаем дополнительные шаги по увеличению числа работников линии 122, чтобы сократить время ожидания и организовать более оперативную запись на прием к врачам, - заявил Андрей Клычков.

Губернатор призвал орловцев быть аккуратнее и заботиться о своем здоровье.