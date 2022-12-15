Орловские призывники пройдут службу в Росгвардии. В войсковые части отправились более 20 новобранцев.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области. Так, во время осенней призывной кампании для прохождения службы отобрали 23молодых орловца, которых отправили в войсковые части федеральной службы войск национальной гвардии. Они находятся в Калуге, Московской и Ленинградской областях.

Новобранцы прошли медосмотр и собеседование для определения уровня спецподготовки и желания служить в Росгвардии. Кроме того, призывникам оказали психологическую поддержку, а также рассказали про социальные льготы и гарантии военнослужащих по контракту.

В общей сложности за время осеннего призыва из Орловской области в ряды ВС России отправили почти 400 жителей региона.