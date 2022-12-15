В Орловской области готовятся ввести в эксплуатацию мост через реку Сосну

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Мост через реку Сосну в Ливенском районе готовят к вводу в эксплуацию. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

- Основные работы на объекте уже завершены, и в самое ближайшее время мост будет введён в эксплуатацию, о чем я обязательно расскажу более подробно, - рассказал губернатор.

По словам главы региона, мост через реку Сосну - важнейший инфраструктурный объект для региона. Реконструкция переправы решит проблему ее подтопления, которое происходило во время половодья.

Напомним, средства на то, чтобы привести переправу в порядок, выделил федеральный центр по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". В ремонт вложили 250 миллионов рублей.