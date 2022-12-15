Фото: снегоуборочная техника на улице Комсомольской в Орле Фото: Ирина КАБАНОВА

Жители Орловской области могут пожаловаться на уборку дорог от снега. Для этих целей открыта «горячая линия».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в связи с прогнозируемыми снегопадами вся необходимая техника и силы находятся в режиме повышенной готовности. Работы ведутся круглосуточно.

По вопросам уборки региональных и межмуниципальных дорог Орловской области орловцы могут обратиться по телефонам:

ЦУП ГУП ОО «Дорожная служба» тел., whatsapp +7 903 637-11-21, +7 962 483-44-42 (круглосуточно)

По вопросам уборки дорог местного значения в муниципальных образованиях Орловской области, ЕДДС:

- Болховский район: 8-48640-2-38-52;

- Верховский район: 8-48676-2-34-40;

- Глазуновский район: 8-48675-2-14-33;

- Дмитровский район: 8-48649-2-21-37;

- Должанский район: 8-48672- 2-16-70;

- Залегощенский район: 8-48648-2-22-60;

- Знаменский район: 8-48662-2-11-64;

- Колпнянский район: 8-48674-2-17-21;

- Корсаковский район: 8-48667-2-1191;

- Краснозоренский район: 8-48663-2-10-30;

- Кромской район: 8-48643-2-24-08;

- Ливенский район: 8-48677-2-18-38;

- Малоархангельский район: 8-48679-2-37-02;

- Мценский район: 8-48646-2-33-41;

- Новодеревеньковский район: 8-48678-2-15-50;

- Новосильский район: 8-48673-2-11-88;

- Орловский район: 8-4862-41-69-094

- Покровский район: 8-48664-2-11-30;

- Свердловский район: 8-48645-2-24-43;

- Сосковский район: 8-48665-2-17-23;

- Троснянский район: 8-48666-2-15-59;

- Урицкий район: 8-48647-2-04-25;

- Хотынецкий район: 8-48642-2-11-11;

- Шаблыкинский район: 8-48644-2-10-37;

- город Орел: 8-4862-43-22-12;

- город Ливны: 8-48677-7-19-34;

- город Мценск: 8-48646-2-50-30.