Прихожане орловского собора передали в тюрьмы почти тысячу книг. Литература пополнит библиотечные фонды СИЗО № 1 и исправительных колоний области.

Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Помочь заключенным решил Успенский (Михаило-Архангельский) собор Орла. В нем на протяжении почти пяти лет по благословению настоятеля протоиерея Владимира Сергеева работает приходская социально-благотворительная служба.

Проект помогает многодетным семьям, одиноким старикам, инвалидам и всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Социально-благотворительная служба обеспечивает подопечных Успенского собора лекарствами, одеждой, обувью, средствами гигиены и продуктами.

-Многодетные семьи получают детские коляски и необходимую мебель. А детей из нуждающихся семей здесь собирают в школу, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.