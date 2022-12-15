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НовостиОбщество15 декабря 2022 9:02

В Орловской области 14 школ ушли на карантин

На дистант переведены 4 318 орловских школьников
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области 14 школ ушли на карантин. На дистант переведены 4 318 орловских школьников.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях. Причиной закрытия школ на карантин стал всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По словам главы региона, по той же причине в области частично закрыт один детский сад. Однако полностью закрытых детских садов нет.

Мониторить ситуацию с заболеваемостью власти будут до пятницы. Затем будет принято решение о переводе детей на дистанционный формат обучения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в настоящее время почти восемь тысяч орловцев болеют гриппом и ОРВИ. Причем все зарегистрированные на территории области на сегодняшний день случаи гриппа выявлены у не привитых от гриппа лиц.