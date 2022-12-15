В Орле началось командно-штабное учение по гражданской обороне

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле началось командно-штабное учение (КШУ) по гражданской обороне. Оно будет проходить в течение двух дней – 15 и 16 декабря.

О начале КШУ сообщила пресс-служба городской администрации. Первый сигнал от Дежурного отряда региональной аварийно-спасательной противопожарной службы Единая дежурно-диспетчерская служба Орла получила сегодня в 8 часов утра.

Информация была доведена до 30 должностных лиц администрации города и до 12 объектов экстренных служб жизнеобеспечения жителей. К 9:30 все ответственные прибыли на совещание к мэру Орла Юрию Парахину для получения задач.

«Командно-штабное учение проводится не для галочки. На ближайшие два дня задача каждой службы – отработать алгоритм своих действий не на бумаге, а реально, на месте. Отработать выдачу средств индивидуальной защиты, развёртывание эвакопунктов, обмывочных пунктов и т.д», - отметил Юрий Парахин.