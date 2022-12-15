Под Орлом из-за гололеда на дороге застрял молоковоз

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Орловской области

Под Орлом из-за гололеда застрял молоковоз. Грузовой автомобиль на ровную дорогу отбуксировали орловские пожарные.

Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Орловской области. Вчера днем на телефон службы спасения поступило сообщение о том, что на автодороге недалеко от поселка Добрый Орловского муниципального округа застрял грузовой молоковоз. Машина не могла подняться в гору из-за гололеда.

Прибывшие на место пожарные с помощью троса вытянули автомобиль на ровную поверхность дороги.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 12 раз, из них три выезда на короткое замыкание и срабатывание пожарной сигнализации и девять выездов на различные происшествия и помощь населению.