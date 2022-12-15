В Орловскую область с рабочим визитом прибыл первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

15 декабря в Орловскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев. Он встретился с губернатором Андреем Клычковым.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В ходе встречи Клычков и Бугаев обсудили вопросы развития сферы образования в регионе и реализации государственных программ и национальных проектов.

Сегодня первый заместитель министра просвещения Российской Федерации примет участие в открытии всероссийского форума студенческих спортивных клубов. В мероприятии также поучаствуют представители власти, спортивных и образовательных организаций, преподаватели физического воспитания, активисты студенческого спорта и олимпийские чемпионы.

- Основные задачи мероприятия - обсуждение механизмов управления и перспектив развития студенческих спортивных клубов, трансляция лучших региональных практик в данной сфере, повышение компетенций специалистов в области физкультуры и спорта, - отметили в пресс-службе регионального правительства.