Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Для участвующих в СВО орловских добровольцев собрали почти пять тонн вещей. Сейчас бойцы сражаются под Луганском.

Как сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале, для военнослужащих закупили теплые костюмы для танкистов, тепловизоры, ночники, зимнюю одежду, рации, генераторы, печки, тепловые пушки, теплую обувь, берцы, носки, шапки, тактические перчатки, термобелье, инструменты, лопаты, аптечки, медикаменты, газовые плиты, термоодеяла, спальные мешки, сигареты, фонари, сети маскировочные, продукты и многое другое.

По словам главы региона, посылку доставят на линию фронта в ближайшее время.

- Это самое малое, что мы можем сделать для наших добровольцев.

Спасибо друзья за ваши добрые сердца, искренние поступки, за веру, любовь и поддержку Родины! Вместе мы – сила!, - написал губернатор.