Фото: Нина Соколова

Житель Орловской области, укравший велосипед из общежития, попал под статью. Двухколесный транспорт он хотел продать.

Житель Ливенского района обратил внимание на велосипеды, стоящие в тамбуре одного из общежитий, когда пришел в гости к другу. Уходя, он решил прихватить с собой самый хороший из них. Велосипед он намеревался продать, правда, сразу найти покупателей не получилось.

В местный отдел полиции обратилась хозяйка двухколесного транспорта.Она же описала его и рассказала, что стоил велосипед более 13 тысяч рублей. Полицейские задержали воришку, когда тот ехал на похищенном велотранспорте.

В следственном отделе завели уголовное дело за кражу. Кроме того, стражи порядка выяснили, что этот молодой человек совершил еще три аналогичных кражи. По информации пресс-службы регионального УМВД, сейчас велосипедный вор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.