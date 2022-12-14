Фото: Нина Соколова

В Орловской области поймали девушку, которая украла из чужого дома 80 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело.

20-летняя жительница Тульской области приехала в Ливенский район погостить у родственницы. Находясь на улице, она заметила, что в одном из домов не заперта дверь. Ситуацией тулячка воспользовалась и незаметно пробралась в жилище. В одной из комнат в шкафу она нашла кошелек и забрала оттуда 80 тысяч рублей.

Пропажу денег обнаружила хозяйка, когда вернулась с работы. Во время ее отсутствия дома был ее пожилой родственник, который не заметил, чтобы кто-то заходил в дом.

- По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Ливенский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража), - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Девушка находится под подпиской о невыезде.