Орловская спортсменка Антонина Шмелева выиграла Кубок России по дзюдо

Антонина Шмелева (вторая слева). Фото с сайта judo.ru.

В Калининграде проходил Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 360 мужчин и женщин из 53 регионов страны. Они разыграли награды в 14 весовых категориях.

Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева выступала в весовой категории 78 кг. Затратив максимум по две минуты на схватки предварительного раунда – с Постниковой из СЗФО, Редькиной из ПФО и Арцыбашевой из Санкт-Петербурга, Антонина вышла в финал к медалисту юниорской России Любови Орловой (УФО). И хотя молодая и амбициозная Орлова первой провела эффектный прием на «ваза-ари», опытная Шмелева переломила ход поединка, мощно накатив соперницу в партере и удержав её до победного.