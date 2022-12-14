Бастрыкин поручил провести проверку по обращению орловских пациентов центра гемодиализа

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Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину провести процессуальную проверку по обращению орловских пациентов центра гемодиализа "Фрезениус Нефрокеа".

Ранее пациенты этого центра записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой не закрывать медучреждение на улице Красноармейской, дом №1.

Теперь руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину предстоит дать всестороннюю оценку всем доводам заявителей, и представить подробный доклад о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, иск к медцентру подали жильцы элитной многоэтажки, расположенной по этому же адресу. Они потребовали запретить ответчикам осуществлять в данном помещении деятельность медицинской организации, связанной с гемодиализом. Суд встал на сторону жильцов.