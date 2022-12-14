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НовостиОбщество14 декабря 2022 11:33

В Орловской области за 140 миллионов рублей отремонтируют две дороги

Они находятся в Кромском и Новосильском районах
Ирина КАБАНОВА

В Орловской области за 140 миллионов рублей отремонтируют две дороги. Они находятся в Кромском и Новосильском районах.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, протяженность автодороги в Кромском районе составляет 3,9 километров. Сметная стоимость объекта составляет 69,6 миллионов рублей.

А в Новосиле отремонтируют участок автодороги по улице Советская от моста до дома №50, по улице Луначарского до перекрестка с улицей Коммунаров, по улице Коммунаров от дома №40а до здания №49 по улице Лесничества. Общая протяженность объекта – 3,5 км. На ремонт дорожного полотна потратят почти 74 млн рублей.

Сметная документация обоих объектов уже утверждена.