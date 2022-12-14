Орловская область закупила крупную партию дорожной техники

Фото: сайт правительства Орловской области Фото: Предоставлено "КП"

Орловская область закупила 51 единицу новой дорожной техники. Об этом сообщили 14 декабря в региональном правительстве.Производственная база ГУП ОО «Дорожная служба» пополнилась двумя машинами КДМ, 15 тракторами, восемью погрузчиками, двумя экскаваторами, 24 грейдерами, а также различным навесным оборудованием.

Закупка техники в этом году еще продолжается. Для содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Орловской области приобретут восемь навесных косилок, два тротуарных катка и три единицы быстросъемного пескоразбрасывающего оборудования для комбинированной дорожной машины.

Кроме того, до конца 2022-го в рамках обновления автопарка КУ ОО «Орелгосзаказчик» приобретут восемь единиц автотранспорта, грузопассажирский автомобиль «Газель» и передвижную дорожную лабораторию.

Всего в текущем году планируется закупить 69 единиц дорожно-строительной техники общей стоимостью 449,2 млн рублей.