Прокурор Орловской области встретился с пациентами центра гемодиализа «Фрезениус»

Пациенты орловского центра гемодиализа «Фрезениус» встретились с прокурором Орловской области Алексеем Тимошиным. В общении также принял участие исполняющий обязанности руководителя регионального департамента здравоохранения Игорь Петчин.

В надзорном ведомстве не уточнили детали встречи, однако сообщили, что на личный контроль главного прокурора области поставлен вопрос соблюдения прав пациентов диализного центра. Кроме того, правоохранители пристально понаблюдают за процессом перевода людей в другие профильные медицинские учреждения.

Как ранее сообщал сайт orel.kp.ru, орловчанка Клавдия Ставцева и другие пациенты местного центра гемодиализа «Фрезениус» записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой защитить их от травли. Поводом к обращению стало решение судов двух инстанций, согласно которому медцентру придется покинуть помещение в доме №1 на улице Красноармейской.