Пожилой орловец ответит в суде за попытку ограбить 14-летнюю девочку

62-летний житель Орла ответит в суде за попытку грабежа. Следователи завершили расследование уголовного дела.

Правоохранители выяснили, что в июне 2022-го пьяный обвиняемый находился на остановке на улице Октябрьской в Советском районе. Он увидел у 14-летней девочки в руках мобильный телефон и попытался похитить его. При этом мужчина несколько раз ударил ребенка руками. Помешали обвиняемому исполнить задуманное окружающие: горожане заступились за девочку. Сам орловец после случившегося скрылся с места происшествия.

Однако следователи собрали необходимые доказательства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.