Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 декабря 2022 8:03

Следователи начали проверку после гибели пенсионера при пожаре в Орловской области

Мужчине было 65 лет
Анна ГРЕБЕНКИНА

Правоохранители начали доследственную проверку из-за гибели пенсионера во время пожара. Напомним, возгорание произошло в поселке Хомутово Новодеревеньковского района накануне, 13 декабря. Огонь охватил одно из помещений многоквартирного дома. После локализации пожара спасатели нашли тело проживавшего там 65-летнего мужчины. По данному факту Верховский межрайонный следственный отдел СКР по Орловской области организовал доследственную проверку.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, - отметили в ведомстве.