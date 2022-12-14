Следователи начали проверку после гибели пенсионера при пожаре в Орловской области

Правоохранители начали доследственную проверку из-за гибели пенсионера во время пожара. Напомним, возгорание произошло в поселке Хомутово Новодеревеньковского района накануне, 13 декабря. Огонь охватил одно из помещений многоквартирного дома. После локализации пожара спасатели нашли тело проживавшего там 65-летнего мужчины. По данному факту Верховский межрайонный следственный отдел СКР по Орловской области организовал доследственную проверку.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, - отметили в ведомстве.