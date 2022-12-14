В Орле пройдут соревнования по кикбоксингу

В Орле с 16 по 18 декабря будет проходить открытый кубок Орловской области по кикбоксингу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соревнования в дисциплинах «лоу-кик» и «лайт-контакт» пройдут во Дворце спорта Училища олимпийского резерва по адресу: город Орел, улица Октябрьская, дом 65.

Поединки начнутся 17 декабря в 10 часов утра. Финальные бои и награждение будут проходить 18 декабря с 14 до 18 часов.

- Состав спортивных сборных команд субъектов РФ будет сформирован из представителей физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку или образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.