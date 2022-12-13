В Орле лжеэлектрик облапошил нескольких пенсионеров. В общей сложности пожилые орловцы лишились почти 15 тысяч рублей.

За несколько дней житель областного центра, представлявшийся электриком, обманул трех пенсионеров. Сначала он наведался к семейной паре из Советского района. Он сообщил, что в их доме неисправна проводка и ему нужно все проверить. Подготовился он заранее: мужчина незаметно выключил рубильники, и электричество пропало. За проверку он взял с супружеской пары 8500 тысяч рублей.

Затем этот же орловец предложил отремонтировать проводку еще одной пожилой жительнице Орла. Пока женщина отходила за отверткой, мужчина вытащил из ее сумки кошелек почти с шестью тысячами рублями.

Полицейские задержали ранее судимого 39-летнего лжеэлектрика. По информации пресс-службы регионального УМВД, за мошенничество и кражу на него завели два уголовных дела.