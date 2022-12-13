Фото: пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области

В Орле задержали троих похитителей товаров в торговых точках. Молодые орловцы проносили товары в сумках и одежде мимо кассы.

На прошлых выходных в магазины областного центра наряды вневедомственной охраны выезжали десять раз. Так, в сетевом супермаркете на Октябрьской силовики задержали 21-летнего орловца. Он набрал пакет различных товаров и пытался их незаметно пронести мимо кассы.

В торговой точке на улице Комсомольской росгвардейцы поймали еще двух местных жителей 21-го и 23-х лет. Они также пытались вынести из магазина неоплаченные товары в сумках и карманах. Всех задержанных доставили в отдел полиции.

- В период с 5 по 12 декабря наряды вневедомственной охраны выезжали свыше ста раз по тревожному сигналу, задержали и передали представителям органов внутренних дел одиннадцать граждан, подозреваемых в мелких хищениях и хулиганстве, - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.