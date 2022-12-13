Фото: пресс-служба УМВД по Орловской области

В Орловской области из оборота изъяли крупную партию нелегальных сигарет. Полицейские конфисковали более 43 тысяч пачек табачной продукции без акцизов.

Сотрудники полиции установили, что с апреля 2021 года по сентябрь 2022 года девять орловцев приобрели и хранили для дальнейшей реализации в местных торговых точках немаркированную табачную продукцию. Пять мужчин и четыре женщины в возрасте от 34 до 57 лет были в сговоре.

Полицейские изъяли на складах, в гараже, торговых павильонах и автомобилях задержанных свыше 43 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизами или вовсе без них. Стоимость конфискованной партии перевалила за четыре миллиона рублей.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что все девать жителей области попали под уголовное дело. Двое фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных и остальных членов преступной группы.