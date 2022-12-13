В Орле бывший директор строительной фирмы отправится за решетку за мошенничество с квартирами для детей-сирот. В исправительной колонии он проведет 19 лет.

Строительством дома занималась фирма «Гранит» еще в 2017 году. Восемь квартир были проданы в муниципальную собственность Троснянского района, а позже их предоставили сиротам. Только вот данные жилые помещения не отвечали всем соответствующим требованиям. В результате бюджет района лишился более восьми миллионов рублей. На директора строительной фирмы завели уголовное дело за мошенничество. Суд признал его виновным. К слову, ранее мужчина уже был осужден за убийство.

По информации прокуратуры Орловской области, с учетом ранее назначенного наказания, суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В законную силу он еще не вступил. Также с бывшего руководителя взыскали причиненный ущерб.

Кроме того, чиновники из администрации Троснянского района, которые предоставили сиротам жилье ненадлежащего качества, также оказались на скамье подсудимых. За превышение должностных полномочий они проведут за решеткой от трех до пяти лет.

По иску прокуратуры договоры о предоставлении этого жилья признаны недействительными. Сейчас решается вопрос о выдаче сиротам жилищных сертификатов. Процесс контролирует прокуратура.