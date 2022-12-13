Фото: сообщество "Покупка Орел" в ВК

Лежащему в собственных фекалиях пациенту орловской ООКБ обеспечили должный уход. Об итогах проверки рассказал глава орловского депздрава Игорь Петчин.

По словам Петчина, пенсионера сфотографировали в момент проведения гигиенических процедур.

- Весь должный уход за пациентом обеспечен. Не только персоналом, но и собственной дочерью, которая работает в той же больницей медсестрой и несколько раз в день навещает своего отца, - написал Петчин на своей странице в ВК.

Напомним, скандальный пост с фотографиями из больничной палаты, на которых запечатлен раздетый пожилой мужчина со спущенным изгаженным подгузником, появился в социальных сетях. Тогда Игорь Петчин пообещал взять пациента на особый контроль с отслеживанием тактики лечения и провести проверку медучреждения.