Орловские школьники могут уйти на каникулы раньше срока

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В Орловской области рассматривается возможность досрочного начала зимних каникул в школах. Об этом накануне сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях.

По словам главы региона, в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями некоторые школы региона начали переводить учеников на дистанционное обучение. В случае продолжения роста заболеваемости на карантин могут уйти и остальные школы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в настоящее время почти восемь тысяч орловцев болеют гриппом и ОРВИ. Причем все зарегистрированные на территории области на сегодняшний день случаи гриппа выявлены у не привитых от гриппа лиц.

К слову, в настоящее время привито более 298,7 тысяч орловцев, в том числе, более 68 тысяч детей, что составляет 46 % от численности населения области.