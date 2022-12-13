Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле в ДТП на улице Поселковой пострадали четыре человека. Авария произошла вечером 12 декабря.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 28-летний водитель автомобиля Фольксваген Джетта ехал по улице Поселковой в сторону улицы 6-й Орловской дивизии. В районе дома №15 по улице Поселковой автомобилист столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, под управлением 26-летнего водителя.

В результате ДТП водители обеих машин получили телесные повреждения. Также травмы получили 31-летняя и 19-летняя пассажирки автомобиля ВАЗ-21074.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых одно ДТП с пострадавшими, в результате которого четыре человека получили травмы.