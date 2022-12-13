Орловская область передала почти две тонны гуманитарного груза участвующим в СВО летчикам

Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Орловская область передала почти 2 тонны гуманитарного груза участвующим в СВО летчикам. Посылку собрали прихожане орловских церквей и храмов.

О доставке очередного груза сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале. Верующие собрали бойцам продукты питания (консервы, крупы, чай, кофе) теплые вещи, обувь, шапки, носки, лекарства и письма от детей. Общий вес посылки составил практически 2 тонны.

По словам главы региона, летчики поблагодарили орловцев за регулярную помощь и поддержку.

- Отмечу, что наши священнослужители поддерживают бойцов не только духовно, молясь о здравии воинов, посещая военкоматы и напутствуя мобилизованных. В храмах также открыты пункты сбора помощи для солдат на передовой.Сейчас всем нам как никогда нужна духовная мобилизация. И в этой благородной миссии особое место занимает духовенство, - написал Андрей Клычков.