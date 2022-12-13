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Орловчанка с онкологией получила компенсацию за лекарства после вмешательства прокуратуры. Не получив своевременно льготные препараты, она купила их на свои деньги.

Проверку по обращению жительницы Орла провела прокуратура Железнодорожного района. Женщина страдает тяжелым онкологическим заболеванием и вынуждена непрерывно принимать дорогостоящие лекарственные препараты. В августе этого года она не получила положенные ей льготные лекарства, поэтому ей пришлось купить их самостоятельно. Препараты обошлись орловчанке в 360 тысяч рублей.

- В целях восстановления прав женщины прокурор района обратился в суд с заявлением об обязании регионального Департамента здравоохранения обеспечить ее необходимым препаратом и выплатить средства, затраченные на его самостоятельное приобретение. Судом требования были удовлетворены, решение обращено к немедленному исполнению, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

Сейчас женщина обеспечивается жизненно необходимыми лекарствами вовремя.