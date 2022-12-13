Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области при пожаре в доме погиб пенсионер. Жилой дом загорелся на улице Советской в поселке Хомутово.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошло в пятом часу утра. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на втором этаже шел дым. В результате пожара в комнате выгорели постельные принадлежности.

На месте ЧП пожарными было обнаружено тело 65-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 15 раз, из них пять выездов на ликвидацию возгораний и десять выездов на различные происшествия и помощь населению. Дважды за сутки пожарные тушили автомобили.