Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле 25 юных горожан получили свой первый паспорт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Церемония вручения главного документа гражданина Российской Федерации прошла сегодня, в День Конституции, в Военно-историческом музее.

На мероприятии присутствовала первый заместитель мэра города Орла Ирина Проваленкова. Она поздравила юных горожан с получением паспорта.

- Впереди у вас – долгая и интересная жизнь! Она будет наполнена важными делами и поступками. Перед вами открыты все двери, но, где бы вы ни находились, помните, что вы – часть большой и великой России! Хорошо учитесь, уважайте труд своих учителей и заботу родителей. Любите свой город и свою Родину! С честью и достоинством везде и всегда гордо несите звание гражданина Российской Федерации! Уверена, что вы наше надёжное будущее!, - обратилась к подросткам Проваленкова.