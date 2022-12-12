Орловчанка, укравшая золотые украшения у знакомого, попала под статью. Похищенные цепочка с крестиком стоили около 50 тысяч рублей.

В отдел полиции обратился житель Мценского района. Мужчина рассказал, что ездил в гости к знакомой в Болховский район, а пропажу золотого крестика и цепочки заметил только вернувшись домой.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых нашли воришку. Оказалось, что золотые украшения, стоящие почти 50 тысяч рублей, прикарманила эта самая знакомая. В содеянном женщина призналась и рассказала правоохранителям, что чужие крестик и цепочку она потеряла.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что за кражу на жительницу Болховского района завели уголовное дело по 158 статье УК РФ. Похищенную ювелирку ищут полицейские. Решается вопрос о мере пресечения.