Фото: пресс-служба городской администрации

На Орловщине увеличили нормы расходов на проведение спортивных мероприятий. Регион закупил спортинвентарь и оборудование на четыре миллиона рублей.

Эту информацию озвучил начальник Управления физической культуры и спорта Алексей Берестов на заседании областного правительства. Так, впервые с 2010 года в регионе увеличили нормы расходов средств на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также участие в них участие в них местных команд.

Еще выросло количество молодых спортсменов, которые получают стипендию губернатора. В этом году победителям, призерам соревнований и их тренерам из бюджета выплатили более 700 тысяч рублей.

По информации правительства области, в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» для организаций спортивной подготовки закупили пневматические пистолеты, медболы, стартовые легкоатлетические колодки, штанги, гири, предметы для художественной гимнастики, хореографический станок, футбольные мячи, ворота для мини-футбола и другое оборудование более чем на четыре миллиона рублей.