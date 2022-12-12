Митрополит Тихон освятил поклонные кресты в Знаменском районе

Фото: Евгений Мартынов

Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил поклонные кресты в Знаменском районе. Святыни установили недавно по инициативе настоятеля и прихожан храма иконы Божией Матери «Знамение».

Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Чин освящения прошел 10 декабря, в праздник иконы Божией Матери «Знамение».

В этот же день митрополит Тихон совершил Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Знамение» в селе Знаменском.

По окончании богослуженияархипастырь вручил награды Орловской епархии благодетелям Знаменского храма. Медали преподобного священномученика Кукши III степени удостоен Павел Адамович, Архиерейской грамотой отмечен Сергей Кононов.

А главе Знаменского района Сергею Семочкину Владыка Тихон подарил портрет-икону преподобного Серафима Саровского.