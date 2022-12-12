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В Орловской области на развитие физкультуры и спорта направят более миллиарда рублей. Средства предусмотрены на 2023 год.

Об этом на заседании регионального правительства сообщил начальник регионального управления физической культуры и спорта Алексей Берестов. На данные цели предусмотрено 1,2 миллиарда рублей, что составляет 2,3% от общего объема расходов.

По словам Берестова, на реализацию госпрограммы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году направляется 967,3 миллионов рублей. В настоящее время кассовое освоение бюджетных средств составляет 89%.

Ожидается, что к концу года доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет достигнет 47,3 %. Вместе с тем, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составит 56,2%.