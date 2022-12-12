Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле из горящей многоэтажки эвакуировали девять человек. Пожар произошел вечером 10 декабря на девятом этаже дома на улице Комсомольской.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. В результате пожара огонь повредил потолок и обои в кладовой. Пожарными эвакуированы 9 человек из соседних квартир.

Пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 23 раза, из них 14 выездов на ликвидацию возгораний и 9 выездов на различные происшествия и помощь населению.