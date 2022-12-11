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НовостиСпорт11 декабря 2022 14:50

Орловские спортсмены завоевали четыре медали на всероссийском турнире по бадминтону

Золото в активе Елисея Менькова
Алексей СЕРГУНИН
В турнире приняли участие 94 спортсмена из восьми регионов страны. Фото с сайта badm.ru.

В турнире приняли участие 94 спортсмена из восьми регионов страны. Фото с сайта badm.ru.

В Ставрополе прошли всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону «Кубок Кавказа». В турнире приняли участие 94 спортсмена из восьми регионов страны.

В активе орловцев четыре призовых места. В мужском парном разряде вместе с Алексеем Докудаевым из Московской области победу праздновал Елисей Меньков. В финальном поединке Елисей и Алексей одолели Льва Погуляя (Краснодарский край) и Артема Семенюка (Ставропольский край). Итоговый счет – 21:17, 18:21, 21:13.

Второе место в смешанном парном разряде заняла Мария Назарова. Третьими в женском парном разряде финишировали Мария Кружкова с Марией Сивер и Мария Назарова с Тамарой Рымановой.