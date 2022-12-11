Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 декабря 2022 8:54

В Орловской области открыли две памятные доски в честь погибших участников СВО

Мемориальные таблички установили на фасадах Залегощенской школы №1 и №2
Ирина КАБАНОВА
Фото: ОРОО "СОВЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ"

Фото: ОРОО "СОВЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ"

В Орловской области открыли две памятные доски в честь погибших участников СВО. Об этом сообщает Совет солдатских матерей региона.

Мемориальные таблички в честь погибших в ходе спецоперации младшего сержанта Дмитрия Афанасова и рядового Юрия Антошкина установили на фасадах Залегощенской школы №1 и №2, где учились орловцы.

Церемония открытия памятных досок состоялась 9 декабря. В ней приняли участие родственники погибших, учителя, школьники и местные жители. Память погибших почтили минутой молчания.

А в орловской школе №50 в этот же день открыли «Парту Героя» в честь погибшего при выполнении боевого задания в ходе СВО Егора Канатникова.