Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

В Орловской области встретили вернувшихся из зоны проведения СВО военнослужащих. Первыми бойцов встретили колпнянцы.

Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих соцсетях, 9 декабря бойцы Росгвардии вернулись домой после успешного выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Первыми военнослужащих встретили жители Колпнянского района. Они вышли на улицы, чтобы поприветствовать бойцов, лично сказать им теплые слова поддержки, передать подарки и пригласить за праздничный стол.

- Горжусь населением Орловской области, благодарю жителей района за такой радушный и душевный приём доблестных земляков. Спасибо росгвардейцам – за службу, мужество и отвагу. Мы продолжим оказывать им всестороннюю помощь и поддержку. Наши герои вернутся домой, и мы обязательно достойно их встретим всей Орловщиной, будем гордиться и сохраним этот подвиг в веках, - отметил Андрей Клычков.