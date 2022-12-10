Фото: сообщество "Покупка Орел" в ВК

В орловской областной больнице провели проверку после снимков с лежащим в собственных фекалиях пациентом. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.

- В этом случае проверка уже проведена, результаты есть, и они не совсем соответствуют тому, что написано в посте. В ближайшее время опубликуем результат, - рассказали в департаменте.

Напомним, скандальный пост с фотографиями из больничной палаты, на которых запечатлен раздетый пожилой мужчина со спущенным изгаженным подгузником, накануне появился в социальных сетях. По словам очевидца, такой беспредел творится в отделении сосудистой хирургии больницы Мопра.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на ситуацию обратил внимание исполняющий обязанности руководителя регионального департамента здравоохранения Игорь Петчин. Он пообещал взять этого пациента на особый контроль с отслеживанием тактики лечения и провести проверку медучреждения.