Фото: Нина Соколова

За сутки дистанционные мошенники выманили у орловцев почти два миллиона рублей. Деньги, отправленные аферистам, они брали в кредит.

65-летнему жителю Заводского района мошенники звонили несколько раз, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщали мужчине, что его сбережения пытаются похитить, и, конечно же, деньги нужно перевести на «безопасный» счет. А для того, чтобы поймать воришек, его попросили оформить несколько кредитов, которые в дальнейшем пообещали аннулировать. Мужчина все рекомендации выполнил и лишился 1,4 миллиона рублей.

Еще одним пострадавшим оказался 43-летний орловец. Мужчина искал работу и в интернете наткнулся на объявление о заработке. По видеосвязи с ним связался якобы финансовый аналитик, который обещал научить зарабатывать. Выполняя все его рекомендации, орловец взял кредит в двух банках и перевел 384 тысяч на разные счета.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данных преступлений, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.