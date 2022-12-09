Фото: Новодеревеньковская ЦРБ

Новодеревеньковскую районную больницу отремонтируют за 50 миллионов рублей. Работы планируют завершить в следующем году.

Новодеревеньковская ЦРБ обслуживает свыше девяти тысяч человек. Сейчас в медучреждении функционирует терапевтическое, хирургическое, педиатрическое отделение и отделение паллиативной помощи. На капитальный ремонт районной больницы выделено 50 миллионов рублей. На эти деньги также отремонтируют сети тепло-водоснабжения. Подрядчика определят в ходе конкурса, итоги которого будут подведены 19 декабря.

- На следующей неделе в районной больнице будет монтироваться новый автоклав (это электрический паровой стерилизатор, в котором происходит обработка медицинских инструментов). Стоит он миллион рублей. Недавно в больницу был также приобретен и установлен аппарат УЗИ нового образца, - отметили в областном правительстве.

Капитальный ремонт медицинского учреждения планируют закончить к ноябрю 2023 года.