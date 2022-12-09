Фото: управление Росгвардии по Орловской области

За несколько дней в Орле задержали пятерых похитителей деликатесов и дорогого алкоголя. Продукты они пытались пронести мимо кассы.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, за пять дней, включая прошлые выходные, сотрудники подразделений вневедомственной охраны выезжали по тревожному сигналу на охраняемые объекты более 30 раз. Так, правоохранители пресекли кражи товаров из торговых точек на улицах Тульской, Саханской, Веселой, Михалицына и Кромском шоссе.

Росгвардейцы поймали пятерых похитителей продуктов. В сетевых супермаркетах жители области и соседних регионов проносили мимо кассы деликатесную продукцию и элитный алкоголь.

Задержанных нарушителей доставили в полицию. Оказалось, что некоторые из них уже привлекались к административной ответственности.