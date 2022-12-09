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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:32

Перевозчики Кривовы подали в суд на чиновников из мэрии Орла

Они просят признать недействительным одностороннее расторжение муниципального контракта
Ирина КАБАНОВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Перевозчики Кривовы подали в суд на чиновников из мэрии Орла. Они просят признать недействительным одностороннее расторжение муниципального контракта.

Такая информация содержится в картотеке дел Арбитражного суда Орловской области. Контракт с перевозчиками, обслуживающими маршрут №9, был растрогнут в конце ноября.

Напомним, ранее перевозчики Кривовы записали видеообращение к главе СК, с жалобой на действия заместителя мэра Вадима Ничипорова. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу орловских предпринимателей о давлении на бизнес.

Как известно "Комсомолке" пока что не принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от возбуждения. К слову, проверка длится уже третий месяц. Сам Вадим Ничипоров, на которого пожаловались перевозчики, обвинения в свой адрес отрицает.