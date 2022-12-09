Фото: Нина Соколова

Орловец стащил чужой телефон из открытого автомобиля. Полицейские возбудили уголовное дело.

32-летний житель областного центра заметил открытую «Газель», которая стояла возле одного из магазинов на улице 3-й Курской. Ситуацией он решил воспользоваться и заглянул в чужую машину. Там мужчина приметил сотовый телефон, который забрал себе.

В отдел полиции Железнодорожного района обратился хозяин гаджета. Там он рассказал, что отходил всего на несколько минут, оставив служебную машину открытой. Похищенный телефон стоил почти 20 тысяч рублей.

Оперативники отыскали воришку и изъяли у него краденый мобильник. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, по факту кражи следователи возбудили уголовное дело по 158-й статье УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.