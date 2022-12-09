Орловские поисковики вернут останки погибшего в Болховском районе красноармейца на его родину

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Церемония прощания с уроженцем Тверской губернии Александром Ивановичем Виноградовым, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории Болховского района, прошла сегодня в центре патриотического воспитания «Патриот-57».

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Участники мероприятия возложили цветы к ларцу с останками красноармейца и почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.

Останки красноармейца были найдены во время региональной акции «Вахта Памяти – 2022». После того, как эксперты смогли установить имя погибшего, члены поисковых организаций связались с внучками Александра Виноградова. Они захотели захоронить дедушку на его родине, рядом с могилой его жены.

Сегодня останки красноармейца были переданы для их транспортировки в Тверь. Александра Ивановича захоронят 15 декабря на кладбище в деревне Лебедево Тверской области.