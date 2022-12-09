В Орле на две недели ограничили движение по ряду улиц. Неудобства для автолюбителей связаны с установкой остановочных павильонов и демонтажом аварийных элементов обустройства дорог.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, с сегодняшнего дня до 23 декабря введено временное ограничение движения:
- на Кромском шоссе на участке от границы города Орла до улицы Автогрейдерной;
- на улице Комсомольской на участке от улицы Нормандия-Неман до улицы Красина;
- на улице Московской на участке от улицы Старо-Московской до переулка Строительного;
- на улице Лескова на участке от улицы Ломоносова до переулка Ипподромного;
- на улице Октябрьской на участке от улицы Ломоносова до улицы Игнатова.
Кроме того, всвязи с сегодняшнего дня до 25 декабря введено временное ограничение движения:
- на улице Октябрьской в районе пересечения с бульваром Победы;
- на улице Герцена в районе дома №1;
- на улице Максима Горького напротив дома №45;
- на улице Максима Горького напротив дома №2 по улице Красноармейской.