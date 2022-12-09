В Орле на две недели ограничили движение по ряду улиц. Неудобства для автолюбителей связаны с установкой остановочных павильонов и демонтажом аварийных элементов обустройства дорог.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с сегодняшнего дня до 23 декабря введено временное ограничение движения:

- на Кромском шоссе на участке от границы города Орла до улицы Автогрейдерной;

- на улице Комсомольской на участке от улицы Нормандия-Неман до улицы Красина;

- на улице Московской на участке от улицы Старо-Московской до переулка Строительного;

- на улице Лескова на участке от улицы Ломоносова до переулка Ипподромного;

- на улице Октябрьской на участке от улицы Ломоносова до улицы Игнатова.

Кроме того, всвязи с сегодняшнего дня до 25 декабря введено временное ограничение движения:

- на улице Октябрьской в районе пересечения с бульваром Победы;

- на улице Герцена в районе дома №1;

- на улице Максима Горького напротив дома №45;

- на улице Максима Горького напротив дома №2 по улице Красноармейской.